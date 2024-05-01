Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони планує впровадити електронну чергу до ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони планує впровадити електронну чергу до ТЦК
Чоловіки стоять у черзі до ТЦК Солом’янського району Києва
фото: Майа Орел/hromadske

Міністерство оборони працює над розгортанням електронної черги для відвідування ТЦК та СП

Міністерство оборони найближчим часом планує запровадити електронний запис для відвідування ТЦК. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати», – зазначила заступниця Умєрова.

За словами посадовиці, впровадження цього інструменту «є реакцією на ті виклики, які є зараз».

«Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко», – сказала Черногоренко.

Раніше біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у низці міст зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

Читайте також: Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
Теги: війна ТЦК військомат мобілізація Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 04:38
20 квітня Росія атакувала Одесу ракетами
В Одесі прогримів вибух
20 квiтня, 06:51
Зеленський може невдовзі підписати законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація: Рада направила законопроєкт на підпис Зеленському
16 квiтня, 10:52
Ганна Маляр різко висловиилася про демобілізацію
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
13 квiтня, 14:32
Далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України
Атака на завод у Борисоглєбську. ЗМІ повідомили, чим насправді займалося підприємство
9 квiтня, 15:56
До кінця року Росія може налагодити виробництво до 87 одиниць в день
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
8 квiтня, 20:15
Збільшення втрат серед особового складу та техніки РФ, згідно зі звітом, не стає на заваді наступальних операцій
Росія пришвидшує наступальні операції: в ISW назвали причину
8 квiтня, 08:16
Президент розповів, що Україна створює цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані війною
Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі (відео)
2 квiтня, 14:52
«Українське збіжжя у Туреччину, Лівію та Ізраїль вивозить спеціально створена для цього росіянами держкомпанія»
Як Росія краде та збуває українське збіжжя
2 квiтня, 07:00

Політика

Міноборони планує впровадити електронну чергу до ТЦК
Міноборони планує впровадити електронну чергу до ТЦК
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка
Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка
Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод
Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод
Нардеп Юрчишин розповів, коли журналісти зможуть повернутися до Верховної Ради
Нардеп Юрчишин розповів, коли журналісти зможуть повернутися до Верховної Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
43K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
21K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
8428
У США розбився військовий винищувач F-16
7111
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
6737
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Сьогодні, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua