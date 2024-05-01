Міноборони планує впровадити електронну чергу до ТЦК

Міністерство оборони працює над розгортанням електронної черги для відвідування ТЦК та СП

Міністерство оборони найближчим часом планує запровадити електронний запис для відвідування ТЦК. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати», – зазначила заступниця Умєрова.

За словами посадовиці, впровадження цього інструменту «є реакцією на ті виклики, які є зараз».

«Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко», – сказала Черногоренко.

Раніше біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у низці міст зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.