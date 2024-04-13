На Хмельниччині розгорівся скандал із «побиттям» активістки в ТЦК (відео)

За словами військових, активістка вчинила провокацію в приміщенні ТЦК

Поліція відкрила кримінальне провадження проти жінки, яка справляла фізіологічні потреби у приміщенні військкомату

У Хмельницькій області стався скандал із нібито «побиттям» активістки в одному з тамтешніх військкоматів. Оперативне командування «Захід» оприлюднило свою версію інциденту.

«У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації «Доста Україна» вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських», – розповіли військові.

На сторінці цієї громадської організації у Facebook, як стверджує ОК «Захід», цю подію висвітлили як «побиття активістки військовослужбовцями ТЦК».

«У лікарні «потерпіла» відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства», – зазначили військові.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.

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