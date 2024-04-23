Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр
Наразі проводиться службова перевірка
фото з відкритих джерел

По дорозі у навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ

На Закарпатті помер мобілізований військовослужбовець, його везли в навчальний центр. Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

«Сталась трагедія. По дорозі у навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли», – написали на сторінці Закарпатського ТЦК.

Повідомляється, що наразі проводиться службова перевірка.

Читайте також: Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року

Нагадаємо, у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список хвороб.

Так, у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Читайте також: Стати «шизофреніком» за 300 тис. грн. Як суди карають тих, хто допомагає ухилянтам

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Але ці норми законодавства будуть діяти до набрання чинності нової редакції Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за яку 11 квітня 2024 року проголосувала Верховна Рада.

Теги: ТЦК мобілізація Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуацію із призовом до війська може врятувати тільки якісна комунікація, вважає нардепка Інна Совсун
Інна Совсун: Президент замірятиме рейтинг у неіснуючій країні, якщо боятиметься говорити про мобілізацію Інтерв’ю
16 квiтня, 13:36
Наступного року замість строкової служби буде запроваджено обов'язкову базову службу від 18 років
Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту
27 березня, 20:08
У чинному законодавстві відсутні підстави, щоб військовозобов’язаний священнослужитель, який отримує повістку, відмовлявся від мобілізації
Чи мобілізувати церковників? Соратник президента пропонує рішення
25 березня, 09:30
Нова хвиля примусової мобілізації триватиме на Луганщині з квітня до липня 2024 року
Окупанти почали нову хвилю мобілізації на Луганщині
30 березня, 11:58
Документ очікував підпису Зеленського майже три місяці
Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
2 квiтня, 19:56
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
Уночі проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
4 квiтня, 06:07
Парламент проголосував за основу (перше читання) №10379 законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації
10 квiтня, 13:48
В ТЦК Оболонського району Франков мав би з’явитися сьогодні, 20 квітня, о 9 ранку
Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року
20 квiтня, 14:20

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи
Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи
Харківська адміністрація повідомила, коли вдасться відновити телевежу
Харківська адміністрація повідомила, коли вдасться відновити телевежу
На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр
На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр
Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка
Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка
Паспортні сервіси за кордоном призупинили видачу документів громадянам України: деталі
Паспортні сервіси за кордоном призупинили видачу документів громадянам України: деталі
Росія застосувала нову тактику для ударів по Україні
Росія застосувала нову тактику для ударів по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
25K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
23K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
17K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
12K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
9482
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua