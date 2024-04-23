На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр

По дорозі у навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ

На Закарпатті помер мобілізований військовослужбовець, його везли в навчальний центр. Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Сталась трагедія. По дорозі у навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли», – написали на сторінці Закарпатського ТЦК.

Повідомляється, що наразі проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список хвороб.

Так, у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Але ці норми законодавства будуть діяти до набрання чинності нової редакції Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за яку 11 квітня 2024 року проголосувала Верховна Рада.