Негода наробила лиха. Без світла залишились жителі чотирьох областей

Найбільше від негоди постраждали мешканці Львівщини

Станом на ранок 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов – дощу та мокрого снігу – в Україні без електроенергії залишились 241 населений пункт у чотирьох областях.

«Станом на 07:00 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях (Львівська – 173, Івано-Франківська – 42, Рівненська – 15 та Сумська – 11)», – ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, в Івано-Франківській області з 19:30 13 грудня обмежили рух великовагового транспорту для оперативного розчищення автомобільних доріг від снігу. Адже в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

За прогнозами синоптиків 14 грудня очікується сніг з дощем у деяких областях. У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.

Як відомо, Західну Україну засипає снігом (фото).

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.