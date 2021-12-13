На Рівненщині через снігопад виникли затори на дорогах

За 15 км від Рівного утворився затор не менше кілометра

Найважче водіям на заході області, оскільки звідти йде снігопад

На Рівненщині через сильні снігопади виникли затори на дорогах. Траси, що пролягають через область, розчищають понад 70 одиниць спецтехніки, у процес залучили близько сотні людей. Про це повідомляє «РадіоТрек» із посиланням на Службу автодоріг області.

«Станом на вечір, проїзд забезпечений усією мережею автодоріг регіону. Втім, найважче буде водіям на Заході краю, кажуть у Службі автодоріг, оскільки звідти йде снігопад», – повідомляє видання.

Тим часом у ДСНС повідомили, що стан на дорогах перебуває під постійним моніторингом профільних служб.

Зазначається, що через снігопад рятувальники цілодобово відстежують ситуацію на дорогах Рівненщини у взаємодії із профільними службами. У разі потреби сили та засоби ДСНС та інших спеціальних служб готові надати необхідну допомогу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Бронниках, за 15 км від Рівного, на дорозі розвернуло фуру, через що утворився затор не менше кілометра. Станом на 16:00 рух відновили.

У Рівному та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода може призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, руху транспорту на дорогах.

фото: radiotrek.rv.ua

Як відомо, Західну Україну засипає снігом (фото).

Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.