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    Негода залишила без світла понад 180 міст і сіл на заході країни

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    Зранку 13 грудня&nbsp;залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у п&rsquo;яти областях - Негода залишила без світла понад 180 міст і сіл на заході країни
    Зранку 13 грудня залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у п’яти областях
    фото з відкритих джерел

    Найбільше постраждали лінії електропередач у Львівській області

    В Україні сьогодні залишилися без світла понад 180 населених пунктів у п'яти областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, повідомляє пресцентр ДСНС.

    Так, станом на ранок, 13 грудня внаслідок дощу та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у п’яти областях, а саме:

    • Львівська – 102,
    • Івано-Франківська – 61,
    • Закарпатська – 10,
    • Чернівецька – 10,
    • Житомирська – чотири.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами, у Карпатах спостерігається значна снiголавинна небезпека.

    Додамо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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    Теги: Львівщина ДСНС електроенергія аварія міст снігопад негода небезпека
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    Негода залишила без світла понад 180 міст і сіл на заході країни