Негода залишила без світла понад 180 міст і сіл на заході країни

Найбільше постраждали лінії електропередач у Львівській області

В Україні сьогодні залишилися без світла понад 180 населених пунктів у п'яти областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, повідомляє пресцентр ДСНС.

Так, станом на ранок, 13 грудня внаслідок дощу та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у п’яти областях, а саме:

Львівська – 102,

Івано-Франківська – 61,

Закарпатська – 10,

Чернівецька – 10,

Житомирська – чотири.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами, у Карпатах спостерігається значна снiголавинна небезпека.

Додамо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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