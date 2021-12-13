Негода залишила без світла понад 180 міст і сіл на заході країни
Найбільше постраждали лінії електропередач у Львівській області
В Україні сьогодні залишилися без світла понад 180 населених пунктів у п'яти областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, повідомляє пресцентр ДСНС.
Так, станом на ранок, 13 грудня внаслідок дощу та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у п’яти областях, а саме:
- Львівська – 102,
- Івано-Франківська – 61,
- Закарпатська – 10,
- Чернівецька – 10,
- Житомирська – чотири.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами, у Карпатах спостерігається значна снiголавинна небезпека.
Додамо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.