За ніч комунальники ліквідували величезне провалля на дорозі в центрі Києва (фото)

Рух бульваром Тараса Шевченка відновлено

12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка в центрі Києва утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих і травмованих немає. Було перекрито рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик перекрито.

Працівники дорожньої служби огородили місце провалу, а фахівці ПрАТ «АК «Київодоканал» приступили до ліквідації пошкодження.

У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.

Станом на ранок 13 грудня пошкодження водопроводу ліквідовано. Дорожники відновили асфальтне покриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Рух бульваром Тараса Шевченка у напрямку вул. Хрещатик відновлено. Автобуси курсують у звичайному режимі, роботу тролейбусів відновлять протягом години.