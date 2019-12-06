Нормандська зустріч. Пропутінський експерт прогнозує: якщо Зеленський не погодиться на умови Росії, отримає Придністров’я



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Якщо навіть учасники Нормандського формату не досягнуть компромісу 9 грудня, то все одно «війна неможлива», - Рар

Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі у Парижі

Німецький політолог і науковий директор Німецько-російського форуму радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що на Заході побоюються за результати Нормандської зустрічі через абсолютну нездатність усіх сторін домовитися. Але, за словами Рара, не домовлятися «не входить у плани Заходу в жодній мірі».

«Усі розуміють, що Україна фактично потребує транзитні гроші, які вона отримує від Росії. На Заході цих грошей немає для України», - пояснює радник «Газпрома» з європейських питань необхідність включити у мирні переговори питання продовження транзиту газу через Україну.

На думку німецького політолога скандальна телефонна розмова між Трампом і Зеленським не вплинула на українсько-німецькі відносини. «Думаю, нічого не змінилося. Так, можливо десь не сподобалося, що Зеленський опосередковано протиставляє Америку проти Європи, та усі розуміють, що Україна у слабкому становищі. У цій ситуації в Києві можуть надіятися, аби Америка десь натиснула на Європу. Але з іншого боку, зараз почався процес імпічменту проти Трампа. Все це іде, звичайно, не на користь самої України: складається враження, що держава перебуває під зовнішнім управлінням. На мій погляд, саме Нормандська четвірка, коли зустрічатиметься, дасть йому можливість перед усім світом показати, що він керує державою, і ніяк не підпорядкований якимось зовнішнім інтригам, які з України хочуть робити не суб’єкт, а об’єкт світової політики», - зауважує науковий директор Німецько-російського форуму.

Також Рар впевнений, якщо навіть учасники Нормандського формату не досягнуть компромісу 9 грудня, то все одно «війна неможлива».

«Війни ніхто не хоче. Матимемо те саме, що є у Придністров’ї, – закрита територія, яка з кожним роком все більше матиме дотацій від Росії. Озброєні угруповання нікуди не підуть, а світове співтовариство змириться із ситуацією і зробити нічого не можна буде. Тобто, треба зробити так, щоби цей конфлікт не був замороженим, оскільки це вдарить по всіх», - заявив директор Німецько-російського форуму.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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