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    Суспільство

    Нормандські перемовини. Пропутінський експерт пояснив, яку мету собі ставить Меркель

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    Ангела Меркель хоче увійти в історію &laquo;як людина, яка допомогла вирішити важливе питання безпеки всієї Європи&raquo;, - Рар - Нормандські перемовини. Пропутінський експерт пояснив, яку мету собі ставить Меркель
    Ангела Меркель хоче увійти в історію «як людина, яка допомогла вирішити важливе питання безпеки всієї Європи», - Рар

    Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі у Парижі

    Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче у відставку «піти красиво».

    Таку думку Рар висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами політолога, успіх Мінських угод гратиме Меркель «на руку», оскільки вона може увійти в історію «як людина, яка допомогла вирішити важливе питання безпеки всієї Європи».

    «Не забуваємо про те, що Ангела Меркель іде з політичної арени, може, вже у наступному році. Уряд Німеччини також на фінішній прямій. Меркель не хоче піти у відставку з багажем невирішених проблем», - нагадує радник «Газпрому». Він також нагадує, що ФРН вже призначила спецпредставника графа Вальдерзеє, який займається питання газових домовленостей між Україною та Росією.

    Рар повідомив, що спецпредставник - колишній промисловець і зараз проводить переговори з усіма сторонами. «Я його знаю, він намагається бути нейтральним, брати до уваги позицію усіх сторін. Йде серйозний пошук виходу із ситуації. Знову ж таки, не тому, що Німеччина хоче політично когось підтримати, а тому, що ми хочемо забезпечити собі у найближчі 10-20 років міцний транзит російського газу через Україну, окрім норвезького чи американського», - вважає науковий директор Німецько-російського форуму.

    Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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