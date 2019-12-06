У Меркель оприлюднили розклад «нормандського саміту»: зустріч триватиме три години



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Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі

Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним

Зустріч лідерів Нормандської четвірки розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17 година за Києвом).

Про це в п`ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.

«Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00», - сказала Деммер.

Вона зазначила, що перед засіданням Нормандської четвірки канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

«О 15.00 (за паризьким часом - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з президентом Зеленським», - сказала представниця німецького уряду.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за три роки саміту стане «новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків».

Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році «з'явилася нова динаміка» та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.

Слід нагадати, що п'ятий президент України Петро Порошенко порадив Зеленському не залишатись віч-на-віч із Путіним.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.