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    У Меркель оприлюднили розклад «нормандського саміту»: зустріч триватиме три години

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    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі - У Меркель оприлюднили розклад «нормандського саміту»: зустріч триватиме три години
    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі

    Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним

    Зустріч лідерів Нормандської четвірки розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17 година за Києвом).

    Про це в п`ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.

    «Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00», - сказала Деммер.

    Вона зазначила, що перед засіданням Нормандської четвірки канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

     «О 15.00 (за паризьким часом - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з президентом Зеленським», - сказала представниця німецького уряду.

    За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за три роки саміту стане «новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків».

    Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році «з'явилася нова динаміка» та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.

    Слід нагадати, що п'ятий президент України Петро Порошенко порадив Зеленському не залишатись віч-на-віч із Путіним.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

    До слова, 3 грудня в  Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

    Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

    Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

     Читайте також: Александр Рар: Ситуація змінюється. Франція і Німеччина кажуть: ми захищаємо Україну, але…

     

    Нормандська четвірка Ангела Меркель саміт Путін Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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