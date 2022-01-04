Новий рік без купальників. Українські авіакомпанії відправили туристів у теплі краї без багажу

«Багаж людям привезли наступним рейсом, але два дні вони були без купальників»

Українські авіакомпанії змушені були залишити багаж у Києві, адже заправили літак пальним під зав'язку

Через складні погодні умови на новорічні свята авіакомпанія МАУ не лише затримала виліт чартерного рейсу в Домініканську республіку, а й змушена була залишити майже 70 одиниць багажу в Києві. Тому частина туристів прилетіла на відпочинок без валіз. Аналогічна історія з багажем сталась і на рейсі Azur Air – авіакомпанія була змушена залишити в Києві 60 валіз. Про це онлайн-журналу Turprofi розповів директор «Аполло-тур» Андрій Демура.

Багаж людям привезли наступним рейсом, але два дні вони були без купальників. Виконавчий директор туроператора «Компас» Дмитро Гудзій, а саме його фірма організувала цей тур, пояснив, що трапилося із багажем.

За словами Гудзія, командир екіпажу отримав метеозведення й вирішив дозаправити літак в Португалії, адже над Атлантикою був шторм із сильним зустрічним вітром, тож капітан побоювався, що пального не вистачить.

«Оскільки на дозаправку потрібен час, а метеоумови знову погіршилися – командир вирішив, що краще сяде дозаправитись в Португалії. МАУ почали вимагати дозвіл на посадку, але португальська сторона все не відповідала. І оскільки чекати далі було не можна – в екіпажа могло не вистачити льотного часу, – капітан вирішив просто заправити літак під зав'язку, для чого довелося зменшити комерційне завантаження, залишивши частину багажу в Борисполі», – підсумував Гудзій.

Зрештою, багаж відправили 1 січня, а вже 2-го він прилетів у Ла-Роману, де його розвезли готелями. За цей час, запевняє представник турфірми, в Домінікані намагались мінімізувати наслідки для туристів. «Були люди, які залишили в багажі інсулін – їх відвезли до аптеки або, навіть, привезли ліки до готелю. Комусь допомогли з пошуком необхідного одягу, людям із маленькими дітьми привезли речі своїх дітей – нікого не покинули», – запевняє Гудзій.

Відтак експерти радять туристам речі першої необхідності тримати у ручній поклажі. Передусім це стосується ліків, та й купальник можна запихнути в кишеню. В такому разі, раптом багаж загубиться, відпочинок не буде зіпсованим.

Зазначимо, Новий рік видався щедрим на пригоди для українських туристів, які полетіли на свята за кордон. Людей випробовувала негода: на єгипетському курорті Хургада та в Саудівській Аравії випав сніг.

Нагадаємо, експерти побоюються, що у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.