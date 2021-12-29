Скандал у готелі Єгипту: українські туристи опинилися на вулиці через брак номерів (відео)

Туроператор нічого не пояснює і не пускає своїх представників на місце

Понад 20 українських туристів, які поїхали зустрічати Новий рік в Єгипет, поскаржилися на неприємну ситуацію, яка виникла по прибуттю. Готель, за який вони заплатили, не мав для них вільних кімнат. Про прикрий інцидент написав журналіст Денис Казанський у Facebook.

«Схоже, що нечесні туроператори отримали новий розвод. Українських туристів, які поїхали зустрічати Новий рік в Єгипет, чекав неприємний сюрприз. Готель, за який вони заплатили, не мав місця. Вони відмовляються перевозити людей і пропонують зупинитися в іншому готелі, набагато гіршому і дешевшому. Якщо не хочеш, переночуй надворі…Це готель Albatros Sea World Marsa Alam в Марса Аламі. Кажуть, що 25 людей з дітьми опинилися в такій ситуації.

Людей викинув оператор Анекс Тур Україна, який тепер нічого не пояснює і не пускає своїх представників на місце», – повідомив Казанський.

Коментарях під постом журналіста користувачі пишуть, що цей туроператор вже давно зажив собі негативної слави. «Ці можуть. Туроператор із найгірших. Вічне кидалово», «Прикра ситуація, туроператор має допомогти бо тоді ним краще не користуватись»,«Такаж історія з Анекс-тур ледь н есталася з нами у Дубай, випадково дізналися про це ще у Києві», «Жахливий туроператор. Маю досвід іншого курорта, заздалегідь бронювали з поселенням – теж саме».

До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.