Єгипет накрила негода: туристи публікують відео «апокаліпсису»

На Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев. «Главком» зібрав всю інформацію про незвичну для спекотного єгипетського курорту погоду.

Сніг швидко накрив автомобільні дороги та засипав припарковані машини. При цьому через негоду влада країни оголосила про закриття шкіл у неділю, 2 січня.

Крім того, в місті Шарм-еш-Шейх були проливні дощі та затопило деякі вулиці.

Сніг та дощ тривали у Хургаді кілька годин, місто засипало снігом, повідомило увечері 1 січня видання Egypt Times.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf

У Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

Деякі пишуть, що градини були розміром із перепелине яйце, вони пошкодили кілька автомобілів.

Heavy hail in Egyptian #Hurghada. Roads of the resort town are covered with #snow and #hail.

In the social networks, #eyewitnesses wrote that the #hailstones were the size of a quail's egg. The precipitation damaged cars and windows.#GlobalCrisis #ClimateCrisis #ClimateChange pic.twitter.com/8Tn1wCgFQY