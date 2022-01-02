Єгипет накрила негода: туристи публікують відео «апокаліпсису»

У єгипетській Хургаді на Новий рік випав сніг та почалася гроза

На Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев. «Главком» зібрав всю інформацію про незвичну для спекотного єгипетського курорту погоду.

Нагадаємо, 1 січня у Хургаді випали сніг та град.

Сніг швидко накрив автомобільні дороги та засипав припарковані машини. При цьому через негоду влада країни оголосила про закриття шкіл у неділю, 2 січня.

Hurghada right now! pic.twitter.com/kHGBQhe4ST — Whiskey Tango Foxtrot (@MiC2030) January 1, 2022

Крім того, в місті Шарм-еш-Шейх були проливні дощі та затопило деякі вулиці.

Сніг та дощ тривали у Хургаді кілька годин, місто засипало снігом, повідомило увечері 1 січня видання Egypt Times.

У Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

Деякі пишуть, що градини були розміром із перепелине яйце, вони пошкодили кілька автомобілів.

Heavy hail in Egyptian #Hurghada. Roads of the resort town are covered with #snow and #hail.

In the social networks, #eyewitnesses wrote that the #hailstones were the size of a quail's egg. The precipitation damaged cars and windows.#GlobalCrisis #ClimateCrisis #ClimateChange pic.twitter.com/8Tn1wCgFQY — Global Crisis (@_GlobalCrisis_) January 1, 2022

Зазначимо, що Хургада є досить популярним місцем відпочинку в українських громадян.

Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв розповів про ситуацію в одному з єгипетських готелів.

«Почалася тропічна злива. За годину залило балкони всіх номерів. У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Усю територію обкладено плиткою. У лобі ховається безліч людей, на них обвалюється гіпсокартонна стеля. Електрики не було кілька годин ніде. Потім її дали лише в лобі. Чудеса єгипетської фізики – вода тече крізь освітлення. Струмом поки нікого не вдарило. У персоналу стан, який можна описати українським словом безпорадність. А все ось це описує кримськотатарське слово fikirsizlik – це коли мозок не включався на жодному етапі розвитку цього суспільства з часів фараонів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.