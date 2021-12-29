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    Думки вголос

    Неприємний сюрприз для українських туристів, які вирушили зустрічати новий рік в Єгипет

    У готелі, за який заплатили українці, не було вільних місць - Неприємний сюрприз для українських туристів, які вирушили зустрічати новий рік в Єгипет
    У готелі, за який заплатили українці, не було вільних місць

    Селити людей відмовилися і пропонують жити в набагато гіршому готелі

    Мовою оригіналу

    Похоже, у нечестных туроператоров появился новый развод. Украинских туристов, которые отправились встречать новый год в Египет, ждал неприятный сюрприз.

    В отеле, за который они заплатили, не оказалось мест. Селить людей отказываются и предлагают жить в другом отеле, гораздо хуже и дешевле. Не хочешь – ночуй на улице.

    Видео прислали подписчики. Это отель Albatros Sea World Marsa Alam в городе Марса Алам.

    Рассказывают, что в такой ситуации оказалось 25 человек с детьми.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Єгипет відпочинок туризм
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    Неприємний сюрприз для українських туристів, які вирушили зустрічати новий рік в Єгипет