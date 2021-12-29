Неприємний сюрприз для українських туристів, які вирушили зустрічати новий рік в Єгипет
Селити людей відмовилися і пропонують жити в набагато гіршому готелі
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Похоже, у нечестных туроператоров появился новый развод. Украинских туристов, которые отправились встречать новый год в Египет, ждал неприятный сюрприз.
В отеле, за который они заплатили, не оказалось мест. Селить людей отказываются и предлагают жить в другом отеле, гораздо хуже и дешевле. Не хочешь – ночуй на улице.
Видео прислали подписчики. Это отель Albatros Sea World Marsa Alam в городе Марса Алам.
Рассказывают, что в такой ситуации оказалось 25 человек с детьми.
Джерело: блог Дениса Казанського