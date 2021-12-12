Туроператори почали скасовувати поїздки на 2022 рік

У 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою

Європейський турбізнес відчуває песимізм щодо перспектив туризму у наступному році

У 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок. Про це повідомляє профільне видання DIP.

Незважаючи на оптимістичні прогнози експертів, зокрема турецьких, про відновлення туризму вже у 2022 році, європейський турбізнес відчуває песимізм щодо перспектив туризму. Підтвердженням тому може бути той факт, що провідні туроператори Німеччини почали скасовувати раніше заявлені рекламні тури для турагентств. Причина – новий варіант коронавірусу та побоювання чергової хвилі із закриття кордонів та розмитим терміном їх відкриття.

Поїздки агентств, які були скасовані у 2020 році та майже відновилися після покращення ситуації з пандемією, тепер знову скасовуються. Приклад – туроператор Alltours, який раніше організував поїздку до Єгипту за участю 25 агенцій, ставши першим у цьому відношенні. Проте на даний момент туроператор зупинив усі подальші поїздки агенцій до «прояснення обстановки». До них відносяться поїздки на Маврикій та Мадейру.

Німецький підрозділ TUI, який також організував кілька агентських поїздок у квітні, аналогічно взяв перерву в рекламних турах як мінімум до весни наступного року. При цьому офіційно експерти TUI заявляють, що поїздки агенцій необхідні новим співробітникам агенції, щоб познайомитися з місцями призначення та освіжити спогади.

Туроператор FTI Group, що базується в Мюнхені, поки тенденції не піддався і заявляє, що, як і раніше, зберігає свої плани поїздок для турагентств, але застосовуватиме суворіші правила – зокрема, вимагатиме від агентів тестування ПЛР, а також повної вакцинації.

Компанія Schauinsland Reisen поки що оцінює ситуацію і незабаром оголосить про своє рішення. «Освітній» туроператор Willy Scharnow Stiftung, який організовує виїзні семінари для німецьких туристичних агенцій також поки що не змінив плани – на сайті заплановані поїздки до Намібії та Тунісу у січні та березні 2022 року. Проте загальний тренд є.

Нагадаємо, за 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.

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