Новинський закликав владу припинити «експерименти в сфері релігії»



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Новинський переймається, що в Україні мають масовий характер випадки незаконного заволодіння майном, культовими будівлями та спорудами, що належать УПЦ МП

Новинський стверджує, що президент Порошенко, використовуючи важелі влади і свій досвід в бізнесі, придбав у Константинопольського патріарха Варфоломія Томос

Голова фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський сказав, що в Україні зі зміною влади має припинитися і церковне рейдерство та штучне створення атмосфери міжконфесійної ворожнечі. Про це він заявив у виступі з парламентської трибуни.

Зокрема, депутат заявив, що період президентства Петра Порошенка ще оцінять історики і правоохоронні органи, але вже очевидно багато такого, що здатне для багатьох відгукнутися великими неприємностями. У тому числі - експерименти влади в сфері релігії, які спрямовані на знищення канонічної Української православної церкви.

«Ми, депутати Опозиційного блоку, неодноразово попереджали про можливі наслідки втручання держави в церковні справи. Сьогодні, на жаль, вже можна стверджувати про факти церковного рейдерства, яке набуло в Україні масового характеру. Використовуючи важелі влади і свій досвід в бізнесі, президент придбав у Константинопольського патріарха Варфоломія Томос. Однак, нова організація не стала займатися питаннями віри і духовності, а направила свої зусилля на світські і політичні інтереси», - підкреслив Новинський.

За його словами, в значній кількості регіонів України мають масовий характер випадки незаконного заволодіння майном, культовими будівлями та спорудами, що знаходяться у власності та користуванні релігійних громад УПЦ. Ці рейдерські дії здійснюються шляхом проведення зборів територіальних громад, під час яких приймаються незаконні рішення і складаються фіктивні протоколи. Всі ці випадки незаконного заволодіння майном супроводжуються сутичками, насильством і підробкою документів. При цьому всі громади УПЦ фізично продовжують своє існування і здійснюють релігійне життя на чолі зі священиками. Однак, влада навіть не бере цього до уваги.

«Ми бачимо очевидну дискримінацію за релігійною ознакою і поділ віруючих на «правильних» і «неправильних», - наполягає опозиціонер. - На сьогодні, посадові особи обласних державних адміністрацій на підставі фіктивних документів, незаконно переоформили 80 парафій Української Православної Церкви. Найбільша кількість подібних акцій зафіксована в Рівненській і Волинській областях», - заявив нардеп.

Зокрема, розпорядженнями голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка і голови Волинської ОДА Олександра Савченка про реєстрацію статутів релігійних громад у новій редакції незаконно, в зв'язку зі зміною підпорядкованості, зареєстровані статути релігійних організацій зі зміною їх місцезнаходження та юридичної назви. Наслідком цього стали численні напади на храми, священиків і віруючих УПЦ. Особливо відзначилися в Здолбунівській, Корецькій та Гощанській РДА, Курозванській і Сестрятінській сільрадах, Радивилівській райраді, в Березнівському відділі поліції і сільраді, місті Берестечко і в Луцькій міській раді, а також і та в багатьох інших.

Крім цього, порушення законодавства у сфері державної реєстрації релігійних громад відбувається в Київській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській та інших областях України.

Новинський, спираючись на ці факти, звернувся до народних депутатів із закликом негайно розпочати виправлення вчинених злочинів і перегинів. «Необхідно зупинити церковне рейдерство, прийняти нове збалансоване законодавство, що регулює відносини між конфесіями і ступінь можливого втручання держави в питання, пов'язані з церковними проблемами», - завив політик.

Також нардеп попередив, що за кожною протиправних дій, кожному факту переслідування, тиску або нападу на священиків чи віруючих УПЦ буде дана відповідна правова оцінка. Кожні захоплення і підроблений документ, кожне протиправне розпорядження не будуть забуті.

«Я звертаюся до чиновників і представників місцевого самоврядування - не робіть нічого такого, що обов'язково буде мати наслідки, дотримуйтесь виключно законів і поважайте права і свободи громадян України!» - заявив глава фракції Опозиційний блок.