Проросійський олігарх Новинський виступив на підтримкку поліцейських, які побили активістів



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Новинський стверджує, що поліція не стала потурати пристрастям агресивних активістів

Новинський заявив, що готовий надати поліцейським кращих адвокатів

Голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський запропонував поліцейським, які побили активістів С14 в Києві, надати «кращих адвокатів» для захисту в суді. Про це Новинський 12 лютого написав в Facebook.

«Я готовий надати співробітникам поліції, які перебувають під слідством, кращих адвокатів і оплатити їхні послуги», - написав він.

Новинський пише, що тих, проти кого не порушили кримінальні справи, «в гірших традиціях сталінських часів змусили відмежуватися від товаришів і від своїх поглядів».

За словами Новинського, він пропонує допомогу тим, кого зараз репресує влада.

Новинський стверджує, що поліція «відмовилася грати в брудні політичні ігри» і не стала потурати пристрастям агресивних активістів.

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.