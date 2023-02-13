Обстріл Херсонщини: через ремонт колії «Укрзалізниця» змінила рух потяга

Пасажирів з Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами

У результаті російських обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно. Тому для поїзда 102/101 Київ-Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв. Про це повідомляє пресцентр «Укрзалізниці».

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Як зазначається, пасажирів з Миколаєва до Херсону буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що очікують на рейс у київському напрямку.

«Ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах «Укрзалізниця» повідомить додатково. Продовжуємо рух», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за повідомленням Генштабу на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.