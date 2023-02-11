Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці

14, 18 та 19 лютого Укрзалізниця кататиме закоханих особливим маршрутом

14, 18 та 19 лютого Укрзалізниця запустить «Потяг до тебе»: експрес для закоханих у столиці з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Про це АТ «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграмі.

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«Як щодо романтичної подорожі Києвом зі смачною вечерею та під справжнім паровозом? Ми пропонуємо саме такий оригінальний варіант святкового дозвілля: у новенькому вагоні, купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка», – ідеться у повідомленні.

Подорож триватиме 2,5 години по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі.

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Відправлення 14 лютого о 18:56, а по вихідним, 18 та 19 лютого, о 12:56. Квитки на цей рейс коштують 211 грн і вже доступні виключно в застосунку Укрзалізниці.

«Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником ми зв'яжемося додатково та запропонуємо опціональне меню від шефа», – зазначили в Укрзалізниці.

А от усі пасажири, які опиняться у цей час на головному вокзалі зможуть зробити романтичне фото на фоні ретропаровоза – це безкоштовний бонус і обов’язковий ритуал.

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний.

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У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Можливі відключення електроенергії на рух паровоза не впливають.

Нагадаємо, що нещодавно мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору.