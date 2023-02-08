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«Укрзалізниця» витрачала майже 500 тис. грн на акваріуми. Роз’яснення глави компанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» витрачала майже 500 тис. грн на акваріуми. Роз’яснення глави компанії
фото ілюстративне

У периметр закупівлі входило річне обслуговування 32-х акваріумів за п'ятьма адресами в Києві

«Укрзалізниця» більше не буде фінансувати акваріуми. Про це заявив очільник компанії Олександр Камишін.

«Зрада відміняється. Договір на обслуговування акваріумів буде розірваний. А тепер по-порядку», – йдеться в повідомленні.

Камишін роз’яснив, що «Укрзалізниця» – велика компанія, де закупівлі вимірюються десятками мільярдів гривень. Він зазначив, що вже наведено порядок в закупівлях найбільш вартісних позицій:

  • дизель – підписали прямі контракти з світовими виробниками Orlen та ExxonMobil;
  • електроенергія – маємо прямий контракт з Енергоатомом;
  • рейка – отримали прямий контракт з французьким заводом з фінансуванням на 35 років під 0,0161% річних

«Наводимо порядок в закупівлях і далі. Та коли я дізнався, що ми закупили послугу річного обслуговування акваріумів за пів мільйона гривень, моя перша думка була «що за фігня?». Розібрався. В закупівлі немає нічого ані корупційного, ані дурного», – повідомив очільник.

Зазначається, що в периметр закупівлі входить річне обслуговування 32-х акваріумів за п'ятьма адресами в Києві в такому об’ємі:

  • не менше двох візитів спеціаліста на місяць;
  • перевірка акваріумного обладнання, а при необхідності його ремонт чи заміна.
  • корм для рибок;
  • заміна самих рибок при потребі;
  • заміна води;
  • чистка фільтрів, ґрунту, і тд.

Ціна договору за результатами торгів на Прозоро склала 497 664 грн, що на 10% нижче очікуваної 552 960 грн. Обслуговування одного акваріума за місяць в результаті виглядає адекватно і складає 1000 грн.

«Укрзалізниця» витрачала майже 500 тис. грн на акваріуми. Роз’яснення глави компанії фото 1

«Але я вважаю, що ця закупівля неправильна. Країна в війні, кожна копійка на рахунку. Нам не вистачає грошей на ремонт інфраструктури, підняття зарплат залізничникам, інвестицій в оновлення вагонів та локомотивів. Можна було б сказати, що економією на акваріумах ми на локомотиви не назбираємо. І це правда. Але ми маємо культивувати бережливість і в великому і в малому. Тому зранку ж поставлю задачу команді переглянути наші плани на рік ще раз, саме на предмет бережливості. А без акваріумів ми благополучно проживемо до перемоги. Тому договір буде розірваний. Слава богу, рознарядки по ньому ще не видавались, і жодної копійки по ньому ми ще не платили. А рибок ми роздамо в добрі руки», – підсумував Камишін.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що посадовці «Укрзалізниці» сприяли розкраданню пального в депо Одеси.

Теги: Укрзалізниця фінансування війна

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