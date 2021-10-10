Один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю призупинить роботу
Пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово не здійснюватимуться
У понеділок, 11 жовтня, з 9 год. 30 хв., у зв'язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску «Мохро» до Білорусі. Про це повідомляєт пресслужба ДПСУ
З огляду на зазначене пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово не здійснюватимуться.
В ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію та обирати маршрут до Білорусі через найближчі пункти пропуску: «Доманове», що у Волинській області, та «Виступовичі», що на Житомирщині.
До слова, окупаційна влада так званої Луганської народної республіки посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Даним рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від Covid-19.
До слова, на Буковині контрабандисти, втікаючи від прикордонників, спричинили ДТП. Їх затримували з пострілами.
Також, українець намагався провезти через польський кордон понад 60 смартфонів Apple.