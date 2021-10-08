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    Білорусь звинуватили в обстрілі польських прикордонників

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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається загрозливою через наплив мігрантів - Білорусь звинуватили в обстрілі польських прикордонників
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається загрозливою через наплив мігрантів
    фото з відкритих джерел

    Конфлікт між державами продовжує загострюватися

    Білоруські прикордонники обстріляли польський прикордонний загін. Таку заяву зробила 8 жовтня прессекретарка прикордонної служби Польщі Анна Михальська.

    За її словами, інцидент стався у четвер, 7 жовтня. «Патруль білоруських служб зробив постріли в бік солдатів Війська польського, які разом з нами патрулюють кордон», – пояснила вона.

    Михальська додала, що стріляли білоруси холостими.

    Ситуація на кордоні залишається вкрай напруженою. Згідно з офіційними даними польських прикордонників, за останню добу в країну з Білорусі спробували проникнути 523 нельних мігранти. Всі вони виявилися іранцями. 35 мігрантів були заарештовані, інші відправлені назад до Білорусі.

    Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

    Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

    За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

    Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти обстріл надзвичайний стан кордон
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    Білорусь звинуватили в обстрілі польських прикордонників