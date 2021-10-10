Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської

Ускладнивши умови пропуску, бойовики, в першу чергу, обмежать пересування пенсіонерів

Окупаційна влада так званої Луганської народної республіки посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Даним рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 9 жовтня так звана ЛНР посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також при участі в «гуманітарних програмах». Списки на в'їзд і виїзд формуються «робочою групою».

Як уточнила так звана «міністерка охорони здоров'я ЛНР» Наталія Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосуються й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

До слова, бойовик, який напередодні вийшов на позиції українських військових на Луганщині, є колишнім мешканцем Попасної. СБУ оприлюднила відео його допиту.

Більше читайте у спецпроєкті: «Листи з Луганська»



