СБУ викрила поліцейського, який організував мережу наркодилерів
Щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше кілька десятків тисяч гривень
Вчора, 8 жовтня, співробітники Служби безпеки України викрили старшого інспектора одного із районних відділень ГУНП в Житомирській області на розповсюдженні амфетаміну, про це повідомляє СБУ у Житомирській області.
Зазначають, офіцер поліції налагодив мережу розповсюдження амфетаміну на території одного із районів Житомирщини. Спочатку поліцейський збував психотропи особисто у вільний від роботи час. Згодом залучив декількох наркозалежних місцевих жителів, які за незначну винагороду погодилися збувати амфетамін у роздріб «кінцевим споживачам».
Наразі триває досудове розслідування у межах кримінальної справи за статтею 307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру.