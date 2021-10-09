СБУ викрила поліцейського, який організував мережу наркодилерів

Щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше кілька десятків тисяч гривень

Вчора, 8 жовтня, співробітники Служби безпеки України викрили старшого інспектора одного із районних відділень ГУНП в Житомирській області на розповсюдженні амфетаміну, про це повідомляє СБУ у Житомирській області.

Зазначають, офіцер поліції налагодив мережу розповсюдження амфетаміну на території одного із районів Житомирщини. Спочатку поліцейський збував психотропи особисто у вільний від роботи час. Згодом залучив декількох наркозалежних місцевих жителів, які за незначну винагороду погодилися збувати амфетамін у роздріб «кінцевим споживачам».

За інформацією СБУ, щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше декілька десятків тисяч гривень. Попередньо оперативники задокументували кілька фактів збуту поліцейським психотропної речовини. Затримали його 8 жовтня о 16.30 в Андрушівці під час збуту чергової партії наркотиків.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінальної справи за статтею 307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру.