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    Події в Україні

    СБУ викрила поліцейського, який організував мережу наркодилерів

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    &nbsp;Оперативники задокументували кілька фактів збуту поліцейським психотропної речовини - СБУ викрила поліцейського, який організував мережу наркодилерів
     Оперативники задокументували кілька фактів збуту поліцейським психотропної речовини
    Фото: СБУ у Житомирській області

    Щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше кілька десятків тисяч гривень

    Вчора, 8 жовтня, співробітники Служби безпеки України викрили старшого інспектора одного із районних відділень ГУНП в Житомирській області на розповсюдженні амфетаміну, про це повідомляє СБУ у Житомирській області.

    Зазначають, офіцер поліції налагодив мережу розповсюдження амфетаміну на території одного із районів Житомирщини. Спочатку поліцейський збував психотропи особисто у вільний від роботи час. Згодом залучив декількох наркозалежних місцевих жителів, які за незначну винагороду погодилися збувати амфетамін у роздріб «кінцевим споживачам».

    За інформацією СБУ, щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше декілька десятків тисяч гривень. Попередньо оперативники задокументували кілька фактів збуту поліцейським психотропної речовини. Затримали його 8 жовтня о 16.30 в Андрушівці під час збуту чергової партії наркотиків.

    Наразі триває досудове розслідування у межах кримінальної справи за статтею 307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру.

    Теги: наркотики Житомирщина
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    СБУ викрила поліцейського, який організував мережу наркодилерів