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    Лукашенко розповів білорусам, які везуть картоплю з України, про «здорову» їжу

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    Лукашенко поділився рецептом бутерброда з дитинства - Лукашенко розповів білорусам, які везуть картоплю з України, про «здорову» їжу
    Лукашенко поділився рецептом бутерброда з дитинства
    Фото: пресслужба президента Республіки Білорусь

    Лукашенко дав рецепт здорової їжі свого дитинства: з цукром і брудом, після собаки

    Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився спогадами про бутерброді з цукром і водою, який він їв в дитинстві. Відео опублікувано в Telegram-каналі Пул Первого.

    Лукашенко порадив дивитися не на «привабливу» їжу з Заходу, а згадати рецепти здорової їжі з «далекого дитинства».

    «Раніше, в тому далекому дитинстві, як люди харчувалися? Старші люди пам'ятають. На згадку врізалося, цей хліб, цукру насипеш, водою побризкати, щоб не розсипався. Починаєш їсти, собака підійшла, схопила цей шматок хліба, впав в пил, в бруд. Підняв, з'їв», - сказав він в п'ятницю на загальних зборах представників республіканського союзу споживчих товариств.

    Проте, зазначив білоруський лідер, їжа за часів його дитинства була здоровою і гарною.

    «Ми харчувалися дуже просто. Гарна була, здорова їжа. Але вона не виглядала, може бути, так зовні, як на Заході», – пояснив президент.

    Нагадаємо, за перші сім місяців 2021 року Білорусь скоротила експорт картоплі в три з половиною рази та збільшила його імпорт на 40%.

    Найбільшим постачальником картоплі до Білорусі у перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис. тонн цього продукту.

    Теги: Білорусь експорт Олександр Лукашенко імпорт їжа рецепт хліб
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    Лукашенко розповів білорусам, які везуть картоплю з України, про «здорову» їжу