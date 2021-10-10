Лукашенко розповів білорусам, які везуть картоплю з України, про «здорову» їжу

Лукашенко дав рецепт здорової їжі свого дитинства: з цукром і брудом, після собаки

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився спогадами про бутерброді з цукром і водою, який він їв в дитинстві. Відео опублікувано в Telegram-каналі Пул Первого.

Лукашенко порадив дивитися не на «привабливу» їжу з Заходу, а згадати рецепти здорової їжі з «далекого дитинства».

«Раніше, в тому далекому дитинстві, як люди харчувалися? Старші люди пам'ятають. На згадку врізалося, цей хліб, цукру насипеш, водою побризкати, щоб не розсипався. Починаєш їсти, собака підійшла, схопила цей шматок хліба, впав в пил, в бруд. Підняв, з'їв», - сказав він в п'ятницю на загальних зборах представників республіканського союзу споживчих товариств.

Проте, зазначив білоруський лідер, їжа за часів його дитинства була здоровою і гарною.

«Ми харчувалися дуже просто. Гарна була, здорова їжа. Але вона не виглядала, може бути, так зовні, як на Заході», – пояснив президент.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2021 року Білорусь скоротила експорт картоплі в три з половиною рази та збільшила його імпорт на 40%.

Найбільшим постачальником картоплі до Білорусі у перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис. тонн цього продукту.