Українець намагався провезти через польський кордон понад 60 смартфонів Apple (фото)

Смартфони вилучили, наразі встановлюють їх вартість

На пункті пропуску «Шегині – Медика» у громадянина України вилучили понад 60 нових моделей смартфонів Apple. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що для проходження контролю чоловік обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Однак, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та СБУ ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув з-за кордону українець. Він їхав як пасажир.

У його особистій валізі правоохоронці виявили 62 мобільних телефони iPhone 13, а також 89 чохлів до цієї моделі.

Коштовні знахідки вилучили, наразі встановлюють їх вартість.

Раніше, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» ще до старту офіційного продажу зафіксовано спробу ввезення нових iPhone 13 з порушенням митних правил.

Ввезти чотири нових девайси намагався наш співвітчизник, який повертався додому авіарейсом з Німеччини.

Для проходження митного контролю чоловік скористався «зеленим коридором», чим гарантував, що не має товарів, при ввезенні яких передбачена сплата митних платежів.

Як повідомлялося, 24 вересня стартували продажі нових смартфонів від Apple – iPhone 13. Щоправда, Україну американці чомусь проігнорували. Тож, в наших магазинах новинка з’явиться пізніше.

14 вересня компанія Apple презентувала нову родину своїх смартфонів – iPhone 13, до складу якої увійшли чотири девайси

До слова, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів із порушенням митного законодавства. Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони в кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.