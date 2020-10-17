Пальчевський працює на Офіс президента? ЗМІ навели факти



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Пальчевський грає за «зелену команду» опосередковано говорить і факт його знайомства з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком

Пальчевський витратив на своє просування як кандидата в мери Києва 4,9 млн гривень тільки на зовнішню рекламу

Журналісти видання Апостроф проаналізували передвиборчу кампанію Андрія Пальчевського. Вони і опублікували факти, які підтверджують, що він технічний кандидат, що грає на руку кандидатці в мери Києва від партії влади Ірині Верещук.

Так, за словами видання, станом на вересень, Пальчевський витратив на своє просування як кандидата в мери Києва 4,9 млн гривень тільки на зовнішню рекламу, ще близько 50 тисяч доларів на рекламу в фейсбуці, і понад 30 тисяч доларів на мережу ботів, які працюють в соцмережах, піарячи Пальчевського.

Але з огляду на те, що сам Пальчевський позиціює себе скоріше як бізнесмен, а не як політик, логічно припустити, що передвиборчі перегони за пост мера Києва для нього не більше, ніж новий бізнес під назвою «українська політика». А ось бізнес-партнерами в цьому проєкті вважають саме Офіс Президента.

«Судячи з усього, він – не більше ніж технічний кандидат, чиє завдання вкрасти голоси виборців, забрати на себе частину електорату. З огляду на його риторику і спрямованість, цілком очевидно, що Пальчевський грає на електоральному полі Кличка і виставлений саме для того, щоб відтягнути на себе частину його голосів. Тим самим він, фактично, надає послугу кандидатці від «Слуги народу» Ірині Верещук », – пишуть журналісти.

Про те, що Пальчевський грає за «зелену команду» опосередковано говорить і факт знайомства Пальчевського з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, та й з самим президентом. Саме в клініку Пальчевського «Євролаб» тоді ще кандидат Зеленський їздив здавати аналізи. Мабуть, вибір саме цієї медустанови був зроблений недарма. Відносини Зеленського і Пальчевського тривають вже не перший рік.

Нагадаємо, раніше Зеленський коментував факт їхнього знайомства. За словами Президента Засновником клініки «Євролаб» є Андрій Пальчевський, людина з дуже насиченою біографією – кадровий російський військовий, потім – український бізнесмен, телеведучий і навіть заступник міністра, його другом не є. Хоча Зеленський не заперечує сам факт їхнього давнього знайомства.