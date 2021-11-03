Окупанти «не помітили» гуманітарної допомоги, переданої до ОРДЛО міжнародними організаціями (фото)

Перетин гуманітарним конвоєм лінії розведення відбувся 3 листопада

3 листопада на окуповану частину Донецької та Луганської областей доставлено понад 31 тонну гуманітарного вантажу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вантаж передано від усіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески у глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Чотири вантажівки переправили «гуманітарку» через КПВВ Новотроїцьке.

ЗМІ ОРДЛО проігнорували доставлення гуманітарного вантажу міжнародними організаціями. Жодних повідомлень про факт перетину гуманітарним конвоєм лінії розмежування на ресурсах, контрольованих окупантами, досі на з’явилося.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», – йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше радник Банкової Олексій Арестович розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО.

«Її не приймає російська сторона категорично. З тієї простої причини, що для них це було б те ж саме, що і відкрити КПВВ, і показати, що Україна дбає про громадян, а вони не допрацьовують із точки зору пропаганди, утримання людей в страху і покорі», – зазначив радник Офісу президента.

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