Представник Євросоюзу попередив причетних до злочинів в ОРДЛО про неминучу відповідальність

Посадовець підкреслив, що покарання для цих людей неминуче настане

Особи, причетні до злочинів на окупованих територіях Донбасу, зокрема до утримання у неволі та катувань людей, неодмінно понесуть відповідальність за свої злочини. Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна заявив спеціальний представник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор.

«Я ознайомлений із шокуючими свідченнями про те, як поводяться із заарештованими, тортури, домагання. В'язниця «Ізоляція», яка є справжнім пеклом. Люди не повинні утримуватись у таких умовах. Є таке поняття, як відповідальність, і ті, хто відповідальний за ці місця несвободи, за ставлення до заарештованих, за тортури, – одного дня можуть з нею зіткнутися», – вважає діяч.

Імон Гілмор уточнив, що це стосується не тільки безпосередніх виконавців, а і тих, хто віддає їм накази та тих, хто відповідає за керування цими територіями, однак, настання невідворотнього покарання для цих людей може настати через певний час.

«Якщо ви подивитеся на приклад Косова – це було 20 років тому, але люди, яким є за що нести відповідальність, зараз відповідають у Гаазі (нещодавно розпочався перший судовий процес щодо військових злочинів, скоєних у Косові у 1998-1999 роках, – «Главком»). Тож цей день прийде. А в нинішні часи тим, хто чинить такі злочини, важче уникнути відповідальності через сучасні технології та можливості зберегти свідчення завдяки новим методам у сфері криміналістики», – Підсумував Імон Гілмор.

Нагадаємо, тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

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