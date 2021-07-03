Громадські організації закликали Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі Меладзе

Меладзе планує виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 6 по 11 липня

Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів.

Про це йдеться у заяві, підписаній низкою ГО, – повідомляє Детектор медіа.

«Ми були вражені анонсованою участю у фестивалі російського співака Валерія Меладзе, котрий відзначився виступами на приватних концертах для сім’ї та поплічників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка», – йдеться у заяві.

«Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність, якщо у цьому ж фестивалі беруть участь артисти, що слугують авторитарному режиму. …Закликаємо організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, що слугують авторитарному режиму», – заявили підписанти.

Заяву підтримали ГО Детектор медіа, ГО Інститут масової інформації, StopFake (ГО Центр Медіареформи), Інформаційна кампанія По той бік новин, Euromaidan Press, ГО Інтерньюз Україна, ГО Фундація Суспільність, Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Валерій Меладзе виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 6 по 11 липня на ВДНГ.

Такий анонс викликав змішані почуття у користувачів Мережі. Деякі не приховують невдоволення рішенням Atlas Weekend: «Давайте вже Кіркорова. Пофіг же кого тягнути», «Це прикол такий?», «Я сподіваюся, це тролінг», «Це стьоб? Коли квитки можна повернути?», «Ем ні, російське гі*но ми фінансувати не хочемо», «А Пугачова буде?», – писали коментатори.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 травня, у «родинному» ресторані клану Олександра Лукашенка «Лебединий» (Мінськ, Білорусь) відбулася закрита вечірка за участю Григорія Лепса, Валерія Меладзе та Віри Брежнєвої. Її організатором називають Віктора Олександровича Лукашенка, старшого сина самопроголошеного білоруського правителя.

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