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    «Змучився пояснювати» про майно: чиновник вирішив одружитися після перевірки НАЗК

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    Посадовець &laquo;змучився&raquo; подавати декларації щодо майна співмешканки й покликав її заміж - «Змучився пояснювати» про майно: чиновник вирішив одружитися після перевірки НАЗК
    Посадовець «змучився» подавати декларації щодо майна співмешканки й покликав її заміж
    Фото з відкритих джерел

    Перевіряльника НАЗК запросили на весілля як свідка

    В Україні чиновник після перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції вирішив одружитися.
    Про це глава управління НАЗК із проведення обов'язкових повних перевірок Сергій Петухов написав у Facebook.

    У дописі Сергій Петухов розповів історію, як завдяки НАЗК в Україні стало на одне подружжя більше.

    Відтак, «замучений» деклараціями чиновник вирішив одружитися зі співмешканкою, щоб більше не пояснювати НАЗК походження її майна.

    «Дзвонить захоплена пані і з вдячністю каже, що декларант так змучився пояснювати про її майно після нашої перевірки, що зробив їй пропозицію, щоб указувати в декларації як дружину», – зазначив він.

    За словами Петухова, перевіряльника НАЗК запросили на весілля як свідка.

    До слова, голова тарифної комісії НКРЕКП Валерій Тарасюк приховав у декларації бізнес дружити, пов'язаний з юридичним супроводом енергетичних компаній.

    Теги: декларація чиновник весілля НАЗК майно
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    «Змучився пояснювати» про майно: чиновник вирішив одружитися після перевірки НАЗК