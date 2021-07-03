«Змучився пояснювати» про майно: чиновник вирішив одружитися після перевірки НАЗК
Перевіряльника НАЗК запросили на весілля як свідка
В Україні чиновник після перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції вирішив одружитися.
Про це глава управління НАЗК із проведення обов'язкових повних перевірок Сергій Петухов написав у Facebook.
У дописі Сергій Петухов розповів історію, як завдяки НАЗК в Україні стало на одне подружжя більше.
Відтак, «замучений» деклараціями чиновник вирішив одружитися зі співмешканкою, щоб більше не пояснювати НАЗК походження її майна.
«Дзвонить захоплена пані і з вдячністю каже, що декларант так змучився пояснювати про її майно після нашої перевірки, що зробив їй пропозицію, щоб указувати в декларації як дружину», – зазначив він.
За словами Петухова, перевіряльника НАЗК запросили на весілля як свідка.
До слова, голова тарифної комісії НКРЕКП Валерій Тарасюк приховав у декларації бізнес дружити, пов'язаний з юридичним супроводом енергетичних компаній.