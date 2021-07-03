У Дніпрі атакували журналістів, які фіксували демонтаж реклами, є травмовані

Для з’ясування всіх обставин конфлікту за даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження

Одразу кілька знімальних груп місцевих телеканалів зазнали нападу у Дніпрі під час висвітлення демонтажу рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна увечері в п’ятницю 2 липня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Керівники телеканалів D1 та ОТВ підтвердили побиття своїх операторів та пошкодження знімальної техніки.

«На нас накинулися люди без розпізнавальних знаків, вибили у мене з рук телефон, оператора повалили і почали бити, – говорить у коментарі НСЖУ шеф-редактор телеканалу ОТВ Вікторія Соколенко. – Операторові Ігорю Гутнику били по голові, по очах, по ребрах. Після падіння колеги було пошкоджено телекамеру – від неї відірвали маленький екран.

Також про жорстоке побиття свого оператора повідомляє телеканал D1 – лікарями «Швидкої допомоги» працівникові ЗМІ було діагностована черепно-мозкова травма та доставлено до обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За повідомленням очевидців, на які вказує D1, нападники свідомо атакували журналістів та пошкоджували обладнання, намагаючись вилучити відзнятий матеріал», – сказано у дописі.

За словами Вікторії Соколенко з ОТВ, про демонтаж рекламних конструкцій за участі «Муніципальної варти» стало відомо із соціальних мереж, тому на місце події почали прибувати міські журналісти. Але настільки брутальна агресія до знімальних груп стала несподіваною, від нанесення більших побоїв журналістів врятували поліцейські.

Знімальна група ОТВ надала свідчення поліцейським про інцидент на місці події, також написали заяви у районному відділі Нацполіції.

«У Національній спілці журналістів України засуджують напад на журналістів у Дніпрі при виконанні професійних обов’язків та закликають поліцію до оперативного розслідування, за яким має настати вагоме покарання.

– Які би пристрасті не кипіли у стосунках між міською владою та її опонентами у Дніпрі, але журналісти не мають бути крайніми, не мають ризикувати здоров’ям та життям, виконуючи свою роботу, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Сподіваємось, що поліція оперативно проведе належне розслідування і нападники будуть вагомо покарані. Лише прецеденти невідворотнього покарання за атаки на журналістів зроблять нашу професію безпечнішою», – ідеться у заяві НСЖУ.

Водночас, за інформацією поліції Дніпропетровської області «за вчинення хуліганських дій на пр. Пушкіна у м. Дніпро затримано п’ять осіб. Для з’ясування всіх обставин конфлікту за даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження – за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, 2 липня близько 18:00 на пр. Пушкіна відбувався демонтаж рекламних носіїв відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради. Для припинення робіт на місце прибула група чоловіків, внаслідок чого між двома конфліктуючими сторонами відбулася бійка.

Поліцейські, які прибули на виклик про хуліганські дії, припинили конфлікт. В результаті під час бійки тілесні ушкодження отримав працівник «Муніципальної варти». Також до поліції звернувся журналіст одного з місцевих телеканалів із заявою про побиття та пошкодження відеокамери. За даним фактом проводиться перевірка».

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна.

Також співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення нардепутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську.