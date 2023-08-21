«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони

Вагони матимуть сучасну систему кондиціонування

«Укрзалізниця» оновила плацкартні вагони у поїзді сполученням Киїі-Чернівці. Ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення. Про це повідомили у Telegram-каналі перевізника.

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В «Укрзалізниці» зазначили, що в поїзді Київ-Чернівці є дорогі та соціальні вагони.

«У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення», – йдеться у повідомленні.

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Нові плацкартні вагони в УЗ Фото: Укрзалізниця

Нові вагони УЗ фото: Укрзалізниця

Нові вагони у потязі Київ-Чернівці фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, 12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків здійснюється лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток.

Раніше повідомлялось, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма.