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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий потяг до Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий потяг до Польщі
Відправлення нового поїзда з Києва – о 06:28, з Рівного – об 11:27, з Ковеля – о 13:31, прибуття до Хелма – о 17:27
фото з відкритих джерел

У перший рейс поїзд Київ – Хелм вирушить 3 вересня

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Відправлення нового поїзда з Києва – о 06:28, з Рівного – об 11:27, з Ковеля – о 13:31, прибуття до Хелма – о 17:27. 

«Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12-21:02)», – зазначили в Укрзалізниці. 

«Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45», – йдеться у повідомленні.

У перший рейс поїзд вирушить 3 вересня.

Нагадаємо, Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, попри запланований ремонт колій. Як зазначили в компанії, раніше продаж квитків на рейс №19/20 Київ-Хелм було припинено з 16 липня, оскільки у Польщі запланували масштабний ремонт колій. Потяг міг перестати курсувати до вересня.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

Теги: Польща Укрзалізниця квиток

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