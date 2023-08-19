«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий потяг до Польщі
У перший рейс поїзд Київ – Хелм вирушить 3 вересня
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Відправлення нового поїзда з Києва – о 06:28, з Рівного – об 11:27, з Ковеля – о 13:31, прибуття до Хелма – о 17:27.
«Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12-21:02)», – зазначили в Укрзалізниці.
«Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45», – йдеться у повідомленні.
У перший рейс поїзд вирушить 3 вересня.
Нагадаємо, Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, попри запланований ремонт колій. Як зазначили в компанії, раніше продаж квитків на рейс №19/20 Київ-Хелм було припинено з 16 липня, оскільки у Польщі запланували масштабний ремонт колій. Потяг міг перестати курсувати до вересня.
До слова, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.
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