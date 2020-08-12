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    Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії

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    Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії до 2022 року - Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії
    Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії до 2022 року

    В багатьох країнах з коронавірусом можуть розібратися до кінця 2021, зазначив Гейтс

    Американський філантроп і мільярдер Білл Гейтс вважає, що вжиті заходи щодо запобігання поширення коронавірусу і розробки вакцини принесли плоди, і світло в кінці тунелю вже видно.

    Про це засновник Microsoft заявив в інтерв'ю Wired.

    «Вплив інновацій на збільшення охоплення діагностики, поява нових терапевтичних засобів і вакцин по-справжньому вражає. І це змушує мене думати, що в багатьох країнах ми зможемо розібратися з цим до кінця 2021, а в світі в цілому - до кінця 2022 року», - сказав Гейтс.

    Водночас Гейтс зазначив, що в Росії або Китаї тиск на виробників вакцини такий високий, що громадянам можуть почати робити щеплення, не перевіривши їх в достатній мірі на ефективність і безпеку.

    У США, за словами Гейтса, подібне неможливо. І якщо вакцина «з'явиться на чотири місяці пізніше - нічого страшного», вважає засновник Microsoft.

    Коментуючи ситуацію у США, він зазначив, що більшість проведених тестів в країні - абсолютно даремні, тому що результатів доводиться чекати дуже довго - більше тижня.

    «Лабораторії повинні брати плату за тести тільки в тому випадку, якщо вони можуть надати результати протягом 48 годин», - вважає засновник Microsoft.

    За його словами, зробити тестування ефективним інструментом можна лише запровадивши систему оплати, коли клієнт може доплатити за результати протягом 24 годин, заплатити звичайну ставку за 48 годин і нічого не платити, якщо результати з'явилися пізніше.

    Нагадаємо Білл Гейтс дав прогноз смертності від коронавірусу.

    США Білл Гейтс щеплення Microsoft коронавірус
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