Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії
В багатьох країнах з коронавірусом можуть розібратися до кінця 2021, зазначив Гейтс
Американський філантроп і мільярдер Білл Гейтс вважає, що вжиті заходи щодо запобігання поширення коронавірусу і розробки вакцини принесли плоди, і світло в кінці тунелю вже видно.
Про це засновник Microsoft заявив в інтерв'ю Wired.
«Вплив інновацій на збільшення охоплення діагностики, поява нових терапевтичних засобів і вакцин по-справжньому вражає. І це змушує мене думати, що в багатьох країнах ми зможемо розібратися з цим до кінця 2021, а в світі в цілому - до кінця 2022 року», - сказав Гейтс.
Водночас Гейтс зазначив, що в Росії або Китаї тиск на виробників вакцини такий високий, що громадянам можуть почати робити щеплення, не перевіривши їх в достатній мірі на ефективність і безпеку.
У США, за словами Гейтса, подібне неможливо. І якщо вакцина «з'явиться на чотири місяці пізніше - нічого страшного», вважає засновник Microsoft.
Коментуючи ситуацію у США, він зазначив, що більшість проведених тестів в країні - абсолютно даремні, тому що результатів доводиться чекати дуже довго - більше тижня.
«Лабораторії повинні брати плату за тести тільки в тому випадку, якщо вони можуть надати результати протягом 48 годин», - вважає засновник Microsoft.
За його словами, зробити тестування ефективним інструментом можна лише запровадивши систему оплати, коли клієнт може доплатити за результати протягом 24 годин, заплатити звичайну ставку за 48 годин і нічого не платити, якщо результати з'явилися пізніше.
Нагадаємо Білл Гейтс дав прогноз смертності від коронавірусу.