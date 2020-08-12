На Буковині зафіксували 113 нових випадків коронавірусу, три з яких - смертельні



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Станом на 11 серпня у буковинських лікарнях перебувають 396 людей

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 6 980 людей

Увечері вівторка, 11 серпня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid–19 підтвердили в іще 113 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 658 зразків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужали 46 пацієнтів.

«У березні, коли виявили першого хворого, сусіди вимагали госпіталізувати також і його дружину – боялися, що вірус проникне до їхніх помешкань крізь стіни. Нині ж люди спокійно ходять на весілля, де в одному приміщенні збирається близько 300 гостей», – зазначив посадовець, закликавши буковинців «обмежити контакти».

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще три летальні випадки, пов'язані з коронавірусом. Так, від ускладнень захворювання померла 65–річна мешканка Герцаївського району, яка також мала ішемічну хворобу серця та опасистість (надмірну вагу).

Не змогла побороти недугу також 63–річна жінка із Заставнівського району: вона померла у кареті «швидкої допомоги» дорогою до лікарні.

Ще однією жертвою Covid–19 став 57–річний чоловік зі Сторожинецького району, який також мав ішемічну хворобу серця. Окрім того, у нього розвинувся токсико–бактеріальний шок.

Станом на 11 серпня у буковинських лікарнях перебувають 396 людей. У 240 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 31 хворого медики оцінюють як важкий.

«З них у реанімаціях – 27, на апаратах штучної вентиляції легень – 1», – розповіли в облдержадміністрації.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 6 980 людей. Серед них 231 пацієнт помер від ускладнень захворювання, тоді як 5 312 – одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж учора (1 008). Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків – 1951, за добу - 29 (вчора 25). Всього зафіксовано 83 115 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.