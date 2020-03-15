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    Суспільство

    Оператори зняли плату за роумінг на гарячі лінії держустанов України

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    &laquo;Ми щиро вдячні мобільним операторам за цю надважливу взаємодію і розуміння!&raquo; &ndash; МЗС - Оператори зняли плату за роумінг на гарячі лінії держустанов України
    «Ми щиро вдячні мобільним операторам за цю надважливу взаємодію і розуміння!» – МЗС

    МЗС домовилося з трьома ключовими мобільними операторами України про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній

    Три українські мобільні оператори зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній держустанов України у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє 15 березня МЗС України.

    «Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

    У спеціальному смс-розсиланні громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотного зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного розв’язання нагальних питань.

    «Ми щиро вдячні мобільним операторам за цю надважливу взаємодію і розуміння!» – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

    Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.

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