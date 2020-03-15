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    У світі

    У Єгипті туристи з України потрапили на карантин

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    Після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну - У Єгипті туристи з України потрапили на карантин
    Після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну

    «Ми просимо відпочивальників зберігати спокій» – МЗС

    Українських туристів, які відпочивали у Єгипті у таких курортних містах, як Шарм-ель-Шейх і Хургада, помістили на карантин через підозру інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2.

    Про це у ніч на неділю, 15 березня 2020 року, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України на своїй сторінці в Facebook.

    «Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебувають на карантині», – йдеться в повідомленні.

    У Мінінфраструктури зазначили, що після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну.

    «Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв’язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС», – наголосили в пресслужбі відомства.

    Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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