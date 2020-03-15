У Єгипті туристи з України потрапили на карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну

«Ми просимо відпочивальників зберігати спокій» – МЗС

Українських туристів, які відпочивали у Єгипті у таких курортних містах, як Шарм-ель-Шейх і Хургада, помістили на карантин через підозру інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це у ніч на неділю, 15 березня 2020 року, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України на своїй сторінці в Facebook.

«Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебувають на карантині», – йдеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначили, що після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну.

«Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв’язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС», – наголосили в пресслужбі відомства.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Читайте також: