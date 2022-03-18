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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 19 березня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; кожного дня евакуйовує людей із міст, які обстрілюються окупантами - Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 19 березня
    «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які обстрілюються окупантами

    У суботу евакуаційні рейси відбудуться з шести міст України

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 19 березня.

    Евакуаційні рейси відправляться:

    Київ, Дарницький вокзал:

    • 01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
    • 08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

    Харків:

    • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
    • 09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
    • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

    Дніпро:

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.

    Запоріжжя:

    • 16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.

    Крім того, додаткові рейси відправляться:

    • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
    • з Києва до Хелма о 19:13.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація #stoprussia
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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 19 березня