Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 19 березня
У суботу евакуаційні рейси відбудуться з шести міст України
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 19 березня.
Евакуаційні рейси відправляться:
Київ, Дарницький вокзал:
- 01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.
Запоріжжя:
- 16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.
Крім того, додаткові рейси відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль. Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.
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