Вам нараховано 6500 грн: РНБО попереджає про небезпечну SMS-розсилку

Українцям надсилають SMS про грошову допомогу з вірусним посиланням

На мобільні телефони українців почали надходити SMS про начебто зарахування 6500 грн допомоги з вірусним посиланням. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив , що в жодному випадку не можна клікати на таке посилання, бо є ризик, що ваш телефон зламають.

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…». Далі вказано посилання, яке не варто відкривати.

Центр протидії дезінформації наголошує на тому, що ні в якому разі не варто переходити за посиланням. Є ймовірність, що після цього ваш телефон «зламають».

Якщо ви подавали заявку на отримання 6 500 гривень через застосунок «Дія», то сповіщення надійде від того банку, в якому ви відкрили картку єПідтримка. Це дозволить виявити потенційних шахраїв. Рекомендуємо перевірити наявність грошей в онлайн-банкінгу, якщо вам прийшло відповідне повідомлення.

У ЦПД нагадують, що повідомлення про зарахування коштів не містять посилань. У них лише текстова інформація. Це ще один маркер, який дозволить відрізнити шахрайське сповіщення від справжнього.

Якщо у вас викликають сумніви посилання – не переходьте на них. Краще зателефонуйте на гарячу лінію банківської установи. Там вам скажуть, чи дійсно надсилалося відповідне повідомлення.

Нагадаємо, раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.