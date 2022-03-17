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    «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль

    «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль
    фото з відкритих джерел

    Уряд додатково виділив держпідприємству 18 млрд гривень

    «Укрзалізниця» з четверга, 17 березня, починає виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах.

    «Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій», – пояснив Шмигаль.

    За його словами, «Укрзалізниця» матиме стабільну фінансову підтримку з боку держави. Цього місяця Уряд додатково виділив держпідприємству 18 млрд гривень.

    «Укрзалізниця» вже має розширений функціонал щодо координації, збору, обробки та здійснення перевезень гуманітарної допомоги, забезпечення безкоштовної евакуації громадян та перевезення майна», – зазначив глава уряду.

    Нині «Українська залізниця» стоїть на передовій забезпечення продовольчої безпеки та функціонування економіки, додав Шмигаль.

    Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.

    Теги: війна Укрзалізниця залізниця уряд харчування Денис Шмигаль перевезення
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    «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль