«Укрзалізниця» починає націоналізацію російських вагонів

Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України

Наразі в Україні є близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишіна, націоналізація залізничного майна Росії стала можливою після підписання президентом Зеленським закону Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ.

Зараз фахівці складають перелік власників вагонів, серед засновників яких є Російська Федерація.

«Далі буде Кабмін, РНБО, Указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ – теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення», – сказав керівник УЗ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» готова націоналізувати «золотий» вагон Медведчука.

Зауважимо, вагон-ресторан Медведчука розташований у його маєтку в Пущі-Водиці на справжньому залізничному пероні, повідомили журналісти «Слідство.Інфо». Вони з’ясували, що «золотий» вагон був подарунком Оксани Марченко на день народження чоловіку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що розташоване, або зареєстроване на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить Росії та її резидентам.