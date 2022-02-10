Пандемія в Україні та Німеччині: порівняння цифр шокує

Статистика показує, що смертність у Німеччині нижча ніж в Україні, а вакцинація вища

Вакцинована Німеччина, як і не вакцинована Україна, ставить рекорди заражень, але рівень смертності при цьому в рази нижчий

За минулу добу в Німеччині офіційно підтверджені 247 862 нові випадки зараження – найбільший показник із початку пандемії. За сутки померло 237 людей. Отже, на 247 тис. заражень у німців припадає 237 смертей, в Україні ж 41 тисяча заражень – 280 смертей. При цьому населення Німеччини удвічі більше, ніж в Україні (83 млн). Отже, смертність в Україні від коронавірусу значно вища, аніж у Німеччині.

За даними сайту Worldomerter, що публікує статистику заражень коронавірусом у світі, у Німеччині з початку пандемії ця інфекція була виявлена у 11 059 873 мешканців. 8 058 100 пацієнтів зуміли перемогти інфекцію, 119 366 людей за два минулі роки померли з підтвердженим діагнозом Covid-19.

Водночас за весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа, одужало від коронавірусу 3 729 976 осіб, від ускладнень ковіду померли 102 167 українців.

Можна побачити, що показники смерті від коронавірусу двох країнах перебувають майже на одному рівні, але кількість тих, хто заразився в Україні, значно менша, ніж у Німеччині.

У Німеччині вакциновано однією або двома дозами 63 млн осіб. Дві дози отримало – 62 млн. В Україні щеплено 15 млн людей. З них дві дози – 14 млн осіб. Щодо вакцинації, ми бачимо пряму тенденцію, більшість людей у Німеччині вже вакцинувалися другою дозою, тоді як в Україні щеплення отримала лише третина населення.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Додамо, що з 11 лютого три області перейдуть у «червону» зону: список обмежень.