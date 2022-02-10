Інфекціоніст: половина дітей, яких ми шпиталізуємо, молодші одного року

«Переважна більшість шпиталізованих дітей мають або підозру на пневмонію, або підтверджену пневмонію»

Найбільш схильними до важких форм коронавірусу є діти віком до року, часто у них розвивається пневмонія та інші ускладнення. Про це доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Крамарев розповів в інтерв'ю «Главкому».

Лікар підкреслив: визначити, який саме штам вірусу у дітей лікарі не можуть, поки що немає необхідних для цього тестів. «На жаль, ми можемо лише фіксувати наявність Sars-Cov-2, різновиди ж не можемо визначати. У нас орієнтовно з 80-ти дітей половина – віком до року. Це категорія з груп ризику, у якої найчастіше розвиваються і пневмонія, й інші ускладнення. Зауважу: переважна більшість дітей, яких ми шпиталізуємо, мають або підозру на пневмонію, або підтверджену пневмонію», – сказав Крамарев.

Також Крамарев зауважив, що перебіг хвороби у кожної дитини відбувається по-різному, залежно від віку. Чим молодша дитина, тим довше проходитиме лікувань і вища небезпека ускладнень.

«Буває по-різному: часто висока температура, вища 39°C, впродовж кількох днів. Але це не система, просто варіант перебігу. У першу чергу це залежить від віку – діти молодше одного року лікуються довше, бо у них перебіг важчий. Старші одужують швидше», – поділився лікар.

На думку лікаря, у нашій країні не проводитиметься вакцинація від коронавірусу дітей від п'яти років, як у інших державах.

«Інші країни вже вакцинують цю вікову категорію: Сполучені Штати, Ізраїль, Німеччина. Я вважаю, що у нашій країні масової вакцинації дітей від 5 років не буде. На мою думку, у першу чергу треба вакцинувати дітей з групи ризику – зокрема тих, хто має супутні захворювання, аби захистити їх від важких форм інфекції», – резюмував Крамарев.

Додамо, що МОЗ дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам.