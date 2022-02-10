Covid-19: медики виявили ще 41 тис. хворих, серед них понад три тисячі – діти

Найбільше нових випадків виявлено в Одеській області та Києві

Найбільше нових випадків виявлено в Одеській області та Києві

У середу госпіталізували понад чотири тисячі людей з коронавірусом

За минулу добу українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Зокрема захворювання діагностували у 3486 дітей і 1101 медпрацівник.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4128 пацієнтів. Одужали 16 628 осіб, 280 людей померли.

Графіка МОЗ

Найбільше випадків захворювання виявили в Одеській (3 918) та Житомирській (2 602) областях, а також у Києві (3 880).

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа, одужало від коронавірусу 3 729 976 осіб, від ускладнень ковіду померли 102 167 українців.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 70 678 українців. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу – 29 487. Додатково щепилися 596 людей, «бустером» – 19 228.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 520 587 людей. З них першу дозу отримали 15 520 585 українців, дві дози – 14 869 937 осіб. Додатково щепилися 22 159 людей, бустерну дозу вкололи 512 531 особі.

Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

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