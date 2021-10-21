Пандемія на Львівщині: Всі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню

«У стаціонарах у нас 2,5% пацієнтів є вакцинованими»

Однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Всі, хто у стаціонарі, потребують респіраторної підтримки», – сказав Чемерис. Водночас він додав, що на Львівщині немає проблем із постачанням кисню.

«У стаціонарах у нас 2,5% пацієнтів є вакцинованими. Як правило, ці пацієнті хворіють набагато легше і до реанімації не потрапляють. У більш сприятливі місяці, коли було затишшя у розповсюдженні хвороби, ми питали про це пацієнтів. Вони відповідали, що вірили будь-яким міфам і обіцяли, що одразу після виписки вакцинуватимуться», – розповів Чемерис.

Також директор Департаменту охорони здоров’я зазначив, що лікування коронавірусних хворих є симптоматичним. Окрім того, кожного пацієнта слід розглядати індивідуально, відповідно і призначення лікування.

Зазначимо, епідситуація на Львівщині залишається досить напруженою. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%.

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