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    Пандемія на Львівщині: Всі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню

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    Епідситуація на Львівщині залишається досить напруженою - Пандемія на Львівщині: Всі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню
    Епідситуація на Львівщині залишається досить напруженою
    фото з відкритих джерел

    «У стаціонарах у нас 2,5% пацієнтів є вакцинованими»

    Однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

    «Всі, хто у стаціонарі, потребують респіраторної підтримки», – сказав Чемерис. Водночас він додав, що на Львівщині немає проблем із постачанням кисню.

    «У стаціонарах у нас 2,5% пацієнтів є вакцинованими. Як правило, ці пацієнті хворіють набагато легше і до реанімації не потрапляють. У більш сприятливі місяці, коли було затишшя у розповсюдженні хвороби, ми питали про це пацієнтів. Вони відповідали, що вірили будь-яким міфам і обіцяли, що одразу після виписки вакцинуватимуться», розповів Чемерис.

    Також директор Департаменту охорони здоров’я зазначив, що лікування коронавірусних хворих є симптоматичним. Окрім того, кожного пацієнта слід розглядати індивідуально, відповідно і призначення лікування.

    Зазначимо, епідситуація на Львівщині залишається досить напруженою. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%.

    Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.

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    Теги: Львівщина Львів хвороби час коронавірус
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    Пандемія на Львівщині: Всі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню