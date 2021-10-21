Чи має бути обмеженим доступ невакцинованих осіб до публічного життя

Індивідульні права не завжди мають переважати над колективними

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Ситуация с вакцинацией мне кажется классической задачкой из курса философии о соотношении коллективного блага и индивидуального права, помните экзамен по философии?)

В ситуации вакцинации между ними всегда конфликт.

Как бы вы ее решали?

Я бы решала в месте реального пересечения и конфликта этих интересов. Где индивидуальное право не вакцинироваться напрямую вредит коллективному благу.

Мы знаем, что и вакцинированные, и не вакцинированные в одинаковой мере могут быть разносчиками заболевания и болеть.

Вопрос лишь в том, что не вакцинированные чаще нуждаются в госпитализации и тем самым создают давление на систему медицинской помощи. Именно тут они напрямую угрожают коллективному благу.

Перегружая систему, самим этим фактом лишая доступа к медпомощи значительную часть нековидных пацинетов, кому такая помощь необходима, но не предоставляется из-за занятости больниц.

Лишая, потому что у большинства не вакцинированных есть выбор – вакцинироваться или не вакцинироваться, который они делают сознательно, в отличие от людей чье тяжелое течение болезней такого дерева возможностей лишено.

Не лечить не вакцинированных государство не имеет права, поскольку они такие же плательщики налогов и граждане, на которых распространяются все права. Да и это антигуманно.

Но поскольку в этом случае их право несправедливо нагружено большими расходами, им можно предложить оплачивать очень дорогой полис страховки от ковид, покрывающий их лечение с запасом.

Но и этот вариант не вариант, если медицинская система находится в состоянии кадрового истощения.

Единственный вариант государства – ограничить доступ не вакцинированных к возможностям потенциального заражения.

Что государство и старается делать, худо-бедно.

И вот тут включается максима о том. что если ты часть общества, то часть своих индивидуальных прав ты автоматически утрачиваешь, оплачивая членство в обществе.

Вывод: доступ не вакцинированных к публичной жизни ограничен не потому, что хотя они также часто болеют и переносят вирус, как и вакцинированные, а государство порочно им мстит, а потому что их индивидуальное право отъедает слишком большой кусок пирога у коллективного блага

Джерело: блог Ольги Духніч

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