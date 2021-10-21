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    Думки вголос

    Чи має бути обмеженим доступ невакцинованих осіб до публічного життя

    • Ольга Духніч

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Вакцинація рятує не тільки тих, хто пройшов щеплення - Чи має бути обмеженим доступ невакцинованих осіб до публічного життя
    Вакцинація рятує не тільки тих, хто пройшов щеплення
    фото МОЗ України

    Індивідульні права не завжди мають переважати над колективними

    Мовою оригіналу

    Ситуация с вакцинацией мне кажется классической задачкой из курса философии о соотношении коллективного блага и индивидуального права, помните экзамен по философии?)

    В ситуации вакцинации между ними всегда конфликт.

    Как бы вы ее решали?

    Я бы решала в месте реального пересечения и конфликта этих интересов. Где индивидуальное право не вакцинироваться напрямую вредит коллективному благу.

    Мы знаем, что и вакцинированные, и не вакцинированные в одинаковой мере могут быть разносчиками заболевания и болеть.

    Вопрос лишь в том, что не вакцинированные чаще нуждаются в госпитализации и тем самым создают давление на систему медицинской помощи. Именно тут они напрямую угрожают коллективному благу.

    Перегружая систему, самим этим фактом лишая доступа к медпомощи значительную часть нековидных пацинетов, кому такая помощь необходима, но не предоставляется из-за занятости больниц.

    Лишая, потому что у большинства не вакцинированных есть выбор – вакцинироваться или не вакцинироваться, который они делают сознательно, в отличие от людей чье тяжелое течение болезней такого дерева возможностей лишено.

    Не лечить не вакцинированных государство не имеет права, поскольку они такие же плательщики налогов и граждане, на которых распространяются все права. Да и это антигуманно.

    Но поскольку в этом случае их право несправедливо нагружено большими расходами, им можно предложить оплачивать очень дорогой полис страховки от ковид, покрывающий их лечение с запасом.

    Но и этот вариант не вариант, если медицинская система находится в состоянии кадрового истощения.

    Единственный вариант государства – ограничить доступ не вакцинированных к возможностям потенциального заражения.

    Что государство и старается делать, худо-бедно.

    И вот тут включается максима о том. что если ты часть общества, то часть своих индивидуальных прав ты автоматически утрачиваешь, оплачивая членство в обществе.

    Вывод: доступ не вакцинированных к публичной жизни ограничен не потому, что хотя они также часто болеют и переносят вирус, как и вакцинированные, а государство порочно им мстит, а потому что их индивидуальное право отъедает слишком большой кусок пирога у коллективного блага

    Джерело: блог Ольги Духніч

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Україна вакцинація населення коронавірус
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    Чи має бути обмеженим доступ невакцинованих осіб до публічного життя