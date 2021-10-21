На залізничних вокзалах України сьогодні вже вакциновано пів тисячі осіб

Лідирують за кількістю проведених щеплень пункти, які розміщені на Центральному залізничному вокзалі у Києві

Пункти щеплень працюють на семи вокзалах

«Укрзалізниця» підбила проміжні результати зі щеплення пасажирів потягів на вокзалах.

«Уже 500 осіб. Саме стільки пасажирів отримали щеплення в пунктах вакцинації, які «Укрзалізниця» розгорнула на вокзалах», – заявили у пресслужбі.

Наразі такі пункти працюють на семи вокзалах: у Києві, Дніпрі та Львові – цілодобово, на інших вокзалах – за графіком, який можна уточнити безпосередньо на місці. У подальшому «Укрзалізниця» обіцяє збільшувати їх кількість.

Лідирують за кількістю проведених щеплень пункти, які розміщені на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Тут станом на 17 годину було вакциновано 133 особи, на Львівському вокзалі – 91 особу, Дніпропетровському – 88 осіб, решта – на інших вокзалах.

Також на 10 вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на Covid-19. Пасажири, які мають квиток на поїзд, можуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Головний санлікар України вже заявив, що вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на Covid-19 завдяки експрес-тестам.

Нагадаємо, за першу половину доби 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутні належні документи: або сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест на Covid-19.

Як відомо, з 21 жовтня українці не можуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження ввели лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також відсьогодні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Зазначимо, українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах (фото).