У Конго невідома хвороба забрала життя 165 дітей

Недуга вражає малюків не старше п’яти років, за добу вмирають по чотири дитини

У районі міста Гунга в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні два місяці від невідомого захворювання померли щонайменше 165 дітей. Про це пише ActuaLitte.

Уперше про загадкову хворобу стало відомо в серпні. Недуга вражає малюків не старше п’яти років.

За словами голови громад поселень Лозо-Мунене і Кінзамба - Алена Нзамби, за добу вмирають по чотири дитини.

«Перебіг хвороби ніби як малярія, але додатково є анемія», – повідомив лікар Жан-П'єр Басаке.

Фахівці з МОЗ виїхали в район, щоб визначити джерело зараження та розробити заходи захисту від хвороби.

До слова, цього місяця у Конго виявлений новий випадок лихоманки Ебола. Недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, у трирічного хлопчика виявили лихоманку Ебола. Дитина померла.

За словами міністра, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть перебувати під наглядом.

Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.

Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.