У Конго невідома хвороба забрала життя 165 дітей
Перебіг невідомої хвороби подібний до малярії
Недуга вражає малюків не старше п’яти років, за добу вмирають по чотири дитини
У районі міста Гунга в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні два місяці від невідомого захворювання померли щонайменше 165 дітей. Про це пише ActuaLitte.
Уперше про загадкову хворобу стало відомо в серпні. Недуга вражає малюків не старше п’яти років.
За словами голови громад поселень Лозо-Мунене і Кінзамба - Алена Нзамби, за добу вмирають по чотири дитини.
«Перебіг хвороби ніби як малярія, але додатково є анемія», – повідомив лікар Жан-П'єр Басаке.
Фахівці з МОЗ виїхали в район, щоб визначити джерело зараження та розробити заходи захисту від хвороби.
До слова, цього місяця у Конго виявлений новий випадок лихоманки Ебола. Недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, у трирічного хлопчика виявили лихоманку Ебола. Дитина померла.
За словами міністра, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть перебувати під наглядом.
Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.
Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.
Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.