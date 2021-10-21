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    У Конго невідома хвороба забрала життя 165 дітей

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    Перебіг невідомої хвороби подібний до малярії - У Конго невідома хвороба забрала життя 165 дітей

    Перебіг невідомої хвороби подібний до малярії

    фото архівне з відкритих джерел

    Недуга вражає малюків не старше п’яти років, за добу вмирають по чотири дитини

    У районі міста Гунга в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні два місяці від невідомого захворювання померли щонайменше 165 дітей. Про це пише ActuaLitte.

    Уперше про загадкову хворобу стало відомо в серпні. Недуга вражає малюків не старше п’яти років.

    За словами голови громад поселень Лозо-Мунене і Кінзамба - Алена Нзамби, за добу вмирають по чотири дитини.

    «Перебіг хвороби ніби як малярія, але додатково є анемія», – повідомив лікар Жан-П'єр Басаке.

    Фахівці з МОЗ виїхали в район, щоб визначити джерело зараження та розробити заходи захисту від хвороби.

    До слова, цього місяця у Конго виявлений новий випадок лихоманки Ебола. Недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, у трирічного хлопчика виявили лихоманку Ебола. Дитина померла.

    За словами міністра, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть перебувати під наглядом.

    Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.

    Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

    Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.

    Теги: діти смерть Африка хвороби вірус
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    У Конго невідома хвороба забрала життя 165 дітей