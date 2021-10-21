«Вмирали на моїх очах»: заступниця мера Львова поділилася історією боротьби з Covid-19

Галина Слічна важко перехворіла на коронавірус ще на початку пандемії

На думку Галини Слічної, населення все ще ставиться до коронавірусної загрози недостатньо відповідально

Заступниця львівського міського голови Галина Слічна протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю виданню Zahid.net.

«Ця хвороба має такий дуже швидкий перебіг. В мене це відбулося буквально за лічені годину-дві, коли в мене так вражалися легені – це все дуже швидко», – пояснює Галина Слічна.

На думку заступниці львівського мера, велика кількість українців, і, зокрема, львів’ян, досі не усвідомлює рівень загрози життю від коронавірусної хвороби.

«Є люди, які на моїх очах, тільки недавно ми з ними розмовляли, лежачи в реанімації, але буквально година-дві і людина могла просто померти. Все було на очах, це треба бачити – той біль родин, дітей, батьків», – вважає чиновниця.

Також Галина Слічна повідомила, що наразі у найзахіднішому обласному центрі України розгорнуто 1555 ліжок, призначених для хворих на Covid-19. З них близько половини вже зайняті. При цьому, багато львів’ян, що перебувають на стаціонарному лікуванні, мають важкий перебіг хвороби, пневмонії. Наразі 59 людей перебуває у реанімаційних відділеннях львівських лікарень через коронавірусну хворобу, а 29 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.

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